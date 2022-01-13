شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الإسماعيلي الجديدة ينضم لصفوف الدراويش قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحق الإيفواري "جاي موريل بوي" الوافد الجديد للإسماعيلى بصفوف الفريق الذى سيخوض مواجهة فى الخامسة مساء أمام منافسه سموحة ، فى إطار الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعاقد الإسماعيلى مع الجناح الإيفواري صاحب الــ25 عاما قادما من الدوري البيلاروسى ، فى سبيل تدعيم الجانب الهجومي بلاعبين جدد قادرين على صنع الفارق.

ووافق مجلس الإدارة على خوض الفريق معسكر سكندري لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق وذلك إستعدادًا لمباراتي سموحة والأهلى اللتان تقاما بالإسكندرية لحساب منافسات البطولة المستحدثة.

ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة الأرجنتينى "خوان براون" لاشراك الصفقات الجديدة مع الفريق ، من أجل تحقيق عامل الإنسجام والتناغم مع باقى عناصر الفريق قبيل عودة المنافسات الرسمية.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلى قد تعاقد مع ثلاث صفقات حتى الأن خلال الميركاتو الشتوى وهم وصيف الدوري البوليفي "كاراميلو الجانزا" والجناح الجامبي "سايكو كونتيه" إضافة للاعب الإيفواري.