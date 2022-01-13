التشكيل الرسمي.. الشامى وكونتيه يقودان هجوم الإسماعيلي.. وفهد يتزعم سموحة

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الأرجنتيني خوان براون تشكيل لاعبيه ، استعدادا للقاء سموحة بعد قليل فى إطار الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

التشكيل شهد الدفع بالجناح الجامبي سايكو كونتيه الوافد الجديد بالتشكيل الأساسى فيما يشارك محمد الشامى فى مركز المهاجم.

تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى ..

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع ..محمد دسوقي – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحي.

الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف

أمامهما.. سايكو كونتيه - محمد عبد السميع – عبد الرحمن مجدى

الهجوم .. محمد الشامى

على مقاعد البدلاء .. عمر رضوان – مروان الصحراوى – عبد الله جمعة – عمر الوحش – محمد عادل – أحمد مدبولي – وجيه عبد الحكيم – أحمد أيمن – محمد عمار.

فيما أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في المباراة المقرره اليوم علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى لكأس الرابطة.

وضم التشكيل كل من الهاني سليمان في حراسة المرمى، رجب نبيل، احمد بيكهام، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى في خط الدفاع ، احمد حمص، محمد كناريا ، محمد عبد العاطي ، عبد الكبير الوادى في الوسط، صديق اوجولا، فهد جمعة في الهجوم.