شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكيل المقاولون والبنك الأهلي فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة البنك الأهلي في انطلاقة ذئاب الجبل بكأس رابطة الأندية المصرية.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: حسن شاهين في حراسة المرمى، أحمد عبد العزيز، محمد سمير، فادي نجاح، أحمد الشيمي، أحمد عادل، عماد فتحي، أحمد كابوريا، عبد الرحمن جبنة، محمد طلعت، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، أحمد مجدي، أحمد داوودا، عبد الله ياسين، محمد تريكة، أحمد ابو عجيلة، أحمد الكوهي، فضل أباظة، حسن الشامي.

كما أعلن خالد جلال مدرب البنك الأهلي عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: محمد فتحي، محمود قاعود، محمد سيد، أحمد ياسر، عاصم صلاح، أحمد السعدني، أمير مدحت، محمد مصطفى ميدو، أحمد ياسين، محمد عيسى، أسامة فيصل.

ولجأ محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، إلى الاستعانة بقطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، وذلك لتعويض النقص الكبير في صفوف الفريق بسبب الغيابات العديدة نتيجة الإصابات، وذلك قبل مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في انطلاق مسيرة ذئاب الجبل ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعاني محمد عودة من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف المقاولون، أبرزهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وعمر بسام ومحمد حمدى زكى ولويس ادوارد وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم واوكلى ومحمد مجلى.