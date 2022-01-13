شكرا لقرائتكم خبر عن رود خولييت أسطورة الكرة الأوروبية يزور نادي الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجد رود خولييت أحد أساطير نادي ميلان الإيطالي والمنتخب الهولندي في الثمانينيات والتسعينيات بمقر نادي الزمالك لتفقد مقر القلعة البيضاء .

كان في استقبال خولييت كل من أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي وشريف حسين نائب المدير التنفيذي بالنادي وجمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق والذي واجه خوليت في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وتابع رود خولييت خلال زيارته مقر نادي الزمالك المباراة الودية المقامة على ملاعب الناشئين لفريق زمالك 2008 مع مصر المقاصة. وحرص محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين وأحمد عبد الحليم وتامر عبد الحميد وحسين عبد اللطيف وعصام مرعي وأيمن طاهر على تحية النجم الهولندي فور وصوله.

رود خوليت.. لاعب كرة قدم هولندي، يُعتبر من أساطير هولندا ونادي الميلان والذي حقّق معه العديد من البطولات في إيطاليا وأوروبا.

ولد رود خوليت في 1 سبتمبر عام 1962 في أمستردام بهولندا.. مارس كرة القدم منذ الصغر ولعب في عدة فرقٍ في صغره قبل أن ينضم لفريق هارليم عام 1978 في أول عقدٍ احترافي له. وبعد ثلاث سنواتٍ مميزة، انضم إلى فينوورد ثم إلى آيندهوفن بهولندا، قبل أن يحط الرحال عام 1987 في نادي ميلان الإيطالي.. حيث لعب له ستة أعوامٍ وحقّق معه المجد محليا وأوروبيا.

مسيرة خولييت مع المنتخب الهولندي كانت مميزةً أيضًا.. حيث ساهم في تحقيق منتخب الطواحين لقب بطولة الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه عام 1988.

كما عمل خولييت مدربًا بعد اعتزاله اللعب، لكن مسيرته التدريبية مع عدة أندية لم تكن بمستوى نجاحه عندما كان لاعبًا.