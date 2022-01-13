شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يعود للقاهرة السبت المقبل.. واتحاد الكرة يتحمل تكاليف علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى مسئولو منتخب مصر، إجراءات عودة أكرم توفيق لاعب الأهلى والمنتخب إلى القاهرة يوم السبت المقبل، بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة علاج أكرم توفيق من إصابة الصليبى، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث أصيب اللاعب مع المنتخب خلال مشاركته أمام نيجيريا فى بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط