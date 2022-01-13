شكرا لقرائتكم خبر عن إيفيري يعود للقاهرة وينتظم فى تدريبات المقاصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الكيني جون ايفيري مهاجم المقاصة من بلاده مساء أمس الأربعاء بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد توقف مسابقة الدوري المصري من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الفيومي استعدادا لمنافسات بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن ينتظم جون ايفيري في تدريبات المقاصة اليوم الخميس ضمن التحضير لمباراة ايسترن كومباني في الجولة الثانية ببطولة كأس الرابطة.

وتأخر وصول رباعي المقاصة الأجنبي، سيرجي ايريك واتولي جوزيف وديفيد وجون ايفيري من بلادهم، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الفيومي، استعدادا لمباريات كأس الرابطة.

وسافر سيرجي ايريك إلى كوت ديفوار، بينما سافر أتولي جوزيف إلى نيجيريا وديفيد إلى الكاميرون وجون ايفيري إلى كينيا، بينما فضّل النيجيري يوسف صديق البقاء في القاهرة عن السفر لبلاده، ويترقب الجهاز الفني للمقاصة وصول الرباعي الأجنبي بعد إرسال تأشيرات العودة الخاصة باللاعبين الأجانب.