شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 60 دقيقة.. الجونة يهدد مرمى الأهلي.. والتعادل السلبي سيد الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبي في مباراة الأهلي ضد الجونة بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، في مباراة كانت متوسطة من حيث الأداء الفني للفريقين.

وجاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، سواء من شباب الأهلي الذين حاولوا الانتشار الجيد داخل الملعب والالتزام بمراكزهم أو الجونة الذي حاول التحكم في زمام المباراة، مستغلا غياب العناصر الأساسية للفريق الأحمر واعتماده على عدد كبير من اللاعبين الشباب، وتمركز اللعب في وسط الملعب ولم تشهد الـ15 دقيقة الأولى أية خطورة على مرمى الحارسين.

وبدأت خطورة الأهلي على مرمى الجونة تظهر بعد الربع ساعة الأولى من خلال الجبهة اليمنى في ظل مهارة زياد طارق ومعاونة كريم فؤاد الذي هدد دفاع الفريق الساحلي في أكثر من كرة، فيما حاول فريق الجونة اختراق دفاع الأهلي ولكنهم لم يصلوا إلى مرمى شوبير.

وهدد زياد طارق مرمى الجونة في الدقيقة 32 بعدما استلم تمريرة على حدود منطقة الجزاء من صلاح محسن وسددها بيسراه على يمين عماد السيد الذي نجح في الإمساك بها، واستمر اللعب بدون خطورة على مرمى الفريقين حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأجرى الجونة تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول ناصر ناصر بدلا من عمرو بركات، فيما هدد كريم طارق مرمى الأهلي في الدقيقة 47 بعدما استلم الكرة وسددها تجاه امرمى ولكن حولها مصطفى شوبير إلى ركنية، فيما تحصل الأهلي على هجمة خطيرة في الدقيقة 49 بعدما قطع محمد محمود الكرة وشكل هجمة مرتدة ومررها إلى زياد طارق الذي أعاد له الكرة مرة أخرى بشكل خاطئ لتصل إلى دفاع الجونة، وصوب إسلام محارب كرة على يسارة مرمى شوبير ولكن مرت بجوار القائم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراة الجونة ويتكون التشكيل من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمود وحيد في الدفاع ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو ومحمد نصير وزياد طارق في الوسط وحسام حسن وصلاح محسن في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء حمزة علاء وأحمد سيد غريب وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وصالح نصر ومحمد فخري ومحمد أشرف ومحمد ياسر ومحمد شرقية.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للجونة تشكيل فريقه في مباراته ضد الأهلي ، والذي يتكون من: عماد السيد في حراسة المرمى وعمرو طارق ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو سعداوي وأحمد سالم صافي في الدفاع ونور السيد وإسلام محارب وعمرو بركات في الوسط وكريم طارق وخالد قمر في الهجوم.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الاهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.