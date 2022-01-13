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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يظهر مع الاهلي بعد غياب 1098 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
عاد محمد محمود لاعب النادي الاهلي للمشاركة مع فريقه بعد غياب دام 1098 يوم بما يقرب 3 سنوات ، حيث شارك أساسياً مع الفريق أمام الجونة في المباراة المقامة حالياً على ملعب السلام، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية.
وكانت اخر مشاركة رسمية لمحمد محمود مع الأهلي في لقاء سموحة يوم 8 يناير 2019 ببطولة الدوري، وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في هذه المباراة ، ثم تعرض لنفس الإصابة في القدم الأخرى خلال أحدي التدريبات .
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الجونة والتي تجمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.
ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمود وحيد في الدفاع ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو ومحمد نصير وزياد طارق في الوسط وحسام حسن وصلاح محسن في الهجوم.
ويتواجد على مقاعد البدلاء حمزة علاء وأحمد سيد غريب وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وصالح نصر ومحمد فخري ومحمد أشرف ومحمد ياسر ومحمد شرقية.
فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي والتي تجمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.
ويتكون تشكيل الجونة من: عماد السيد في حراسة المرمى وعمرو طارق ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو سعداوي وأحمد سالم صافي في الدفاع ونور السيد وإسلام محارب وعمرو بركات في الوسط وكريم طارق وخالد قمر في الهجوم.