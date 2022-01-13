شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يظهر مع الاهلي بعد غياب 1098 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عاد محمد محمود لاعب النادي الاهلي للمشاركة مع فريقه بعد غياب دام 1098 يوم بما يقرب 3 سنوات ، حيث شارك أساسياً مع الفريق أمام الجونة في المباراة المقامة حالياً على ملعب السلام، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية.

وكانت اخر مشاركة رسمية لمحمد محمود مع الأهلي في لقاء سموحة يوم 8 يناير 2019 ببطولة الدوري، وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في هذه المباراة ، ثم تعرض لنفس الإصابة في القدم الأخرى خلال أحدي التدريبات .