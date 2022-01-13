شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمى.. بعثة منتخب مصر تؤكد عدم صحة أى تصريحات منسوبة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت بعثة منتخب مصر فى الكاميرون بيانا رسميا نفت فيه أى تصريحات خرجت على لسان أى فرد من أفراد البعثة خلال الساعات الماضية، وشددت البعثة على التزام الجميع بالحظر الاعلامى المفروض من الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش.

وجاء نص البيان كالتالى :" تؤكد إدارة بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على عدم مسئوليتها عن الاجتهادات الصحفية التي تحاول نسب تصريحات لأي من أعضاء البعثة على غير الحقيقة.

كما تؤكد إدارة البعثة على أن مقر اقامتها بمثابة معسكر مغلق لا يتواجد فيه أي مرافق إعلامي خارج إطارها الرسمي التزاما بالاجراءات الاحترازية الموضوعة وتطبيقا لعدم اصدار تصريحات اعلامية إلا من خلال المنصات الإعلامية الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلى هذا الأساس فإن أي تصريحات منسوبة لأي من اللاعبين أو أعضاء البعثة خارج هذا الإطار فإنها عارية تمامًا من الصحة.