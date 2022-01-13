7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13يناير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلي يتحفظ على انتقال محمد هانى إلى فيوتشر بعد إصابة أكرم بالصليبي.

الأهلي يتحفظ على انتقال محمد هانى إلى فيوتشر بعد إصابة أكرم بالصليبي

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة انتقال محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما دخل اللاعب حسابات النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في ظل سعيه لضم ظهير أيمن سوبر.

اتحاد الكرة يتحمل 7 آلاف دولار شهريا تكلفة إقامة كيروش بأحد الفنادق

يتحمل اتحاد الكرة 7 آلاف دولار شهريا ما يعادل 110 آلاف جنيه مصرى وفقا لتعاقده مع اتحاد الكرة ، نظير إقامة كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعدما رفض الإقامة فى إحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر.

رفض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك التفاوض مع بعض مندوبى الأندية الذين طلبوا التعاقد معه عن طريق بعض الوكلاء بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك نهاية الموسم الجارى.

الزمالك يرحب بإعارة الناشئين فى الموسم المقبل مجانا

رحب مسئولو نادي الزمالك بفكرة إعارة المميزين من اللاعبين الناشئين لأندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل مجانا لكي يكتسب اللاعبين خبرة المباريات مع الفريق الأول.

البث التليفزيونى يؤجل قمة سيدات الطائرة 24 ساعة

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة مباراة قمة دورى سيدات الطائرة بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها غدا الجمعة لمدة 24 ساعة لتقام السبت، فى السادسة مساء على صالة الشرقية للدخان للبث التليفزيونى.

الأهلى يفاوض أحمد حمدى لاعب سلة الزمالك المستغنى عنه

دخل مسئولى سلة الأهلى فى مفاوضات مع أحمد حمدى لاعب فريق المصرية للاتصالات، لضمه الى صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة ، لتدعيم سلة الأهلى فى المركز الذى يلعب له أحمد حمدى .

نزلة برد وراء غياب وليد سليمان عن مباراة الجونة

كشف مصدر بالأهلي أن استبعاد وليد سليمان من قائمة مباراة الجونة اليوم الخميس بالجولة الأولى لبطولة كأس الرابطة بسبب اصابته بنزلة برد حالت دون مشاركته في المباراة أو تواجده على دكة البدلاء.