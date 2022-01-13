شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأخير ..فانجيليس انجيلو يقود الزمالك أمام الاتصالات بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى غد الجمعة فريق سلة الزمالك مع نظيره الاتصالات فى الجولة العاشرة من مباريات الدور التمهيدى لدورى سوبر كرة السلة رجال ، ويقام اللقاء فى المركز الاولمبى بالمعادى .

وتٌعد مباراة الاتصالات هى الظهور الأخير لـ فانجيليس انجيلو ، مدرب سلة الفريق ، بعد أن تقرر رحيله عن قيادة الفريق فى ظل تدهور نتائج الفريق فى دورى السوبر، و احتلال المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى ، برصيد 11 نقطة ، بالفوز فى مباراتين فقط من أصل 9 مباريات تم خوضها .

واتفق مسئولى الزمالك مع مدرب أمريكى لقيادة الفريق فى المباريات المتبقية من البطولة ، لاستمرار سلسلة الانجازات التى تحققت الموسم الماضى كأول فريق يتوج ببطولة أفريقيا و التأهل الى كاس العالم للأندية .

و كان فريق سلة الزمالك قد توج ببطولة الدورى السوبر، و كذلك بطولة لافروليج العام الماضى ، التى اقيمت برواندا وتأهل من خلالها للمشاركة فى كاس العالم للأندية بقيادة المدرب الأسبانى أوجتستى بوش .