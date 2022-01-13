شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب ينهى إجراءات عودة أكرم توفيق من الكاميرون بعد إصابة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينهى وائل جمعة مديرالمنتخب الوطنى إجراءات عودة أكرم توفيق لاعب الأهلى والذى تعرض للإصابة خلال مباراة الفراعنة أمام نيجيريا بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الامم الافريقية التى تقام بالكاميرون .

ووفقا لمراسل قناة اون تايم سبورت فى برنامج أخبار أون تايم ، فإن وائل جمعة يقوم بإنهاء إجراءات عودة أكرم توفيق للقاهرة لمتابعة حالته.

أثبتت الأشعة التى خضع لها اكرم توفيق عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية شاملة من جديد، بعد عودته إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء المنتخب الوطني أمام نيجيريا ببطولة الأمم الإفريقية.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد إنه تواصل مع أكرم توفيق، وإن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم.