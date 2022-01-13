شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك فى مواجهة إنبي بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة إنبي المقرر لها غد الجمعة باستاد القاهرة في بطولة كأس الرابطة.
وتضم القائمة كلا من:
محمد عواد - السيد عطية في حراسة المرمى.
محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكى - حازم إمام خط الدفاع.
محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - حمدى علاء - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - رزاق سيسيه - سيد عبد الله - خط الوسط.
يوسف أسامة - حسام أشرف - سيف جعفر خط الهجوم.