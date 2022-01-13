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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك فى مواجهة إنبي بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة إنبي المقرر لها غد الجمعة باستاد القاهرة في بطولة كأس الرابطة.

 

وتضم القائمة كلا من:

 

محمد عواد - السيد عطية في حراسة المرمى.

محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكى - حازم إمام خط الدفاع.

محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - حمدى علاء - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - رزاق سيسيه - سيد عبد الله - خط الوسط.

يوسف أسامة - حسام أشرف - سيف جعفر خط الهجوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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