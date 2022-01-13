شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كيروش لتعويض غياب أكرم توفيق وفتوح أمام غينيا بيساو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، بدائل لتعويض غياب أكرم توفيق وأحمد فتوح الظهيرين الأيمن والأيسر أمام غينيا بيساو السبت المقبل، فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا بالكاميرون .

ويكون التساؤل بين جمهور الفراعنة، هل هناك بديل جاهز لسد غياب أكرم توفيق ؟

لا توجد أزمة لان هناك بدائل ، ويفكر كيروش جديا فى الدفع بعمر كمال عبد الواحد كبديل لأكرم توفيق فى مركز الظهير الأيمن نظرا لميوله الهجومية وهو ما يحتاجه المنتخب أمام غينيا بيساو من أجل الفوز، لذا يفضل كيروش الدفع بعمر كمال عبد الواحد بدلا من محمد عبد المنعم الذى شارك فى المباراة الأولى كبديل لأكرم توفيق.

وهل يستطيع عمر كمال تعويض غياب أكرم توفيق ؟

عمر كمال لاعب موهوب يجيد اللعب فى اكثر من مركز وتم الدفع به فى نفس المركز بالجبهى اليمنى فى مواجهات سابقة أبرزها فى كاس العرب التى استضافتها قطر .

وماذا عن أحمد فتوح فى الجبهة اليسرى ؟

كيروش يمتلك أكثر من بديل فى مركز الظهير الأيسر وهما أيمن أشرف ومروان داوود، وبالفعل يفكر الخواجة البرتغالى ويفاضل بين الثنائى لشغل مركز الظهير الأيسر أمام غينيا بيساو بدلا من أحمد فتوح .

وايهما أقرب لقيادة الجبهة اليسرى ؟

يعد أيمن اشرف لاعب الاهلى الاقرب لانه يمتلك خبرات كبيرة فضلا عن قدرته على اللعب فى اكثر من مرز بخط الدفاع .

وأكدت نتائج الآشعة التي أجراها أكرم توفيق عن اصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري ، واجرت البعثة اجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.

كما أكدت نتائج الآشعة التي أجراها أحمد فتوح في الوقت نفسه عن اصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة نيجيريا، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

وكان اللاعبان قد حاولا اجراء الآشعة مساء الثلاثاء الماضى ، إلا أن تعطل جهاز الآشعة في المستشفى المحدد حال دون اتمام ذلك ، فيما تعذر وجود جهاز آخر في مدينة جاروا لتنفيذ المهمة.