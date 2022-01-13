الخليج 365 يكشف تفاصيل شكوى تونس لطلب إعادة مباراة مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

كشف مصدر مسئول في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تلقي اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ملف كامل من الاتحاد التونسي لكرة القدم بالأمس ضد قرار حكم المباراة الزامبي جاني سيكازوي الذي أنهي المباراة التي أدارها بين تونس ومالي قبل نهايتها في وقتها الأصلي.

وقال المصدر أن القرار سيصدر خلال 72 ساعة مؤكداً علي أن الجانب التونسي أكد في الملف الذي تقدم به استعداده لخوض المباراة في أي وقت إذا تم اتخاذ قرار بإعادتها من منافسات مرحلة دور المجموعات.

وأكد المصدر على أن الملف المعروض على اللجنة المنظمة تضمن إثبات واقعة غياب المراقب الأوغندي ميكي ليتي عن حضور المباراة والذي كان مكلفا بمراقبة مباراة تونس ومالي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

جاء أيضا من بين النقاط التي أشار إليها التقرير حدوث تدخل من مدير المسابقات سامسون أدامو في صلاحيات ليست من اختصاصه.

إضافة إلى ذلك هناك تهديد - من جانب سامسون أدامو - للفريقين بضرورة النزول إلي أرضية الملعب لإستكمال الدقائق المتبقية من اللقاء تحت قيادة الحكم الأنجولي مارتينز كارفيلو مبرراً بعدم قدرة الحكم الزامبي جاني سيكازوي علي إستكمال المباراة.