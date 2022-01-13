"تواجد 8 شباب".. تعرف على قائمة الزمالك قبل مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، قائمة الفريق والتي تستعد لخوض مباراة إنبي، والمقرر لها غدًا الجمعة، ضمن حسابات الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وشهدت قائمة الزمالك ظهور حسام أشرف ضمن 8 شباب تم الاستعانة بهم عن طريق كارتيرون لتعويض الغيابات إما بسبب الظروف الدولية أو للإصابات.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد زكى - حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - حمدى علاء - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - رزاق سيسيه - سيد عبد الله.

خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف - سيف جعفر.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة والتي تضم: طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - فاركو - سيراميكا كليوباترا.