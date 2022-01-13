لماذا يرفض ليفربول تجديد عقد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الخميس، أسباب رفض إدارة ليفربول تجديد عقد نجم الفريق محمد صلاح، والذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن إدارة ليفربول ترى أن المقابل الذي يريده صلاح لا يناسب عمره في ظل أنه سيصل إلى الثلاثينيات في العام الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مطالب صلاح المادية مناسبة للسوق في الوقت الحالي، كما يرغب "مو" في الحصول على نفس مقابل كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول يدرك مخاطر تجديد عقد صلاح في ظل اقتراب نهاية عقد الثنائي الهجومي ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن محمد صلاح يرغب في الحصول على ضعف راتبه الحالي، حيث يريد "مو" الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني تقريبًا.

وكان صلاح أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في البقاء مع ليفربول، إلا قرار استمراره مع "الريدز" في يد الإدارة.

في المقابل، قال يورجن كلوب مدرب ليفربول في تصريحات صحفية :"أعلم أن محمد صلاح يريد البقاء".

ويخوض محمد صلاح موسمه الخامس مع ليفربول بعد انتقاله من روما الإيطالي في صفقة قدرت بـ50 مليون يورو.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر هدافي بريميرليج لموسم (2021 - 2022) برصيد 16 هدفًا، بفارق ستة أهداف عن زميله البرتغالي ديوجو جوتا.