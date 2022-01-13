لفتة إنسانية من لاعبي الأهلي لأكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

قام لاعبي الأهلي بلفتة إنسانية، قبل مواجهة الأحمر أمام الجونة في المباراة التي تجمع بينهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية.

ورفع لاعبي الأهلي قميص أكرم توفيق لاعب الفريق، والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب مصر، في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وخرج أكرم توفيق مصابًا في مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيجيريا في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية، وأثبتت الأشعة تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية مع كل من: "الجونة - سموحة - البنك الأهلي - المقاولون العرب – الإسماعيلي".