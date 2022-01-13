تقرير.. كم سيحتاج أكرم توفيق للتعافي من "الصليبي" وموقفه من كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بقطع في الرباط الصليبي على خلفية إصابته أمام منتخب نيجيريا ، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 .

وتعرض مدافع الأهلي للإصالة في الدقيقة 11 من المباراة التي خسرها "الفراعنة" بهدف دون رد لتثبت الفحوصات الطبية إصابته بقطع بالرباط الصليبي..

ومن المنتظر أن يغيب اللاعب عن الملاعب حتى أكتوبر القادم وفق البرتوكول الجديد الخاص بعلاج حالات قطع الرباط الصليبي.

وكان الخليج 365 قد توجه إلى مستشفى "شون كلينك" الألمانية للسؤال عن مدة علاج الرباط الصليبي .

وأجاب دكتور ولف كريستيان لـ"الخليج 365" عن تلك النقطة: "في حالة وجود تمزق كامل في الرباط الصليبي، حيث تكون بحاجة إلى جراحة استبنائية (إعادة بناء الجزء الممزق) لا يمكن أن يعود المريض للعب كرة القدم عقب 6 أشهر."

وتابع: "بشكل أساسي، المريض الذي يجرى الجراحة مستخدما وتر عظمة رأس الركبة، يحصل على فرصة من أجل العودة للمشاركة من جديد في مباريات كرة القدم عقب 9 أشهر، أمام المريض الذي يتم تعويض التمزق الذي يعانيه من اوتار المأبض، من الممكن أن يعود بعد عام كامل."

وواصل كريستيان الحديث: "بالإضافة إلى ذلك، عملية اتخاذ القرار بشأن عودة اللاعب تتعلق بالقوة، وقدرة التحمل، والتناسق، والمهام الوظيفية الخاصة بالركبة التي أجرى عليها الجراحة."

واختتم: "هنا، لدينا اختبارات مختلفة، وبرامج تقييم يتم تطبيقها على المرضى العاملين في المجالات الرياضية، مع ملاحظة أن تلك الأمور تتم في إطار قرارات فردية يتخذها كل طبيب في التعامل مع المريض الذي يعالجه."

وأصبح من المؤكد غياب أكرم توفيق عن كأس العالم للأندية والمتبقى من بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري والكأس هذا الموسم بالإضافة إلى دور الـ 32 من النسخة القادمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبالنسبة لمنتخب مصر فقد تأكد غياب مدافع الأهلي عن الجولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بغينيا في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل.

وبالنسية لكأس العالم في نوفمبر الحالي فالأمور فتبقى معلقة حيث نظرياً تبقى فرص أكرم قائمة في اللحاق بالمونديال.