الأهلي يتعادل مع الجونة في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

انتهت مباراة الأهلي والجونة بنتيجة التعادل السلبي، في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن حسابات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مصطفى شوبير - محمود وحيد - محمد مغربي - محمد هاني - كريم فؤاد - عبد الرحمن مانو - محمد نصير - زياد طارق - محمد محمود - صلاح محسن - حسام حسن.

ولم ينجح بدلاء الأهلي في فرض سيطرتهم على الجونة، في المقابل فشل الفريق الساحلي والذي اعتمد على لاعبيه الأساسيين في تحقيق التفوق والخروج بالنقاط الثلاث لتنتهي المباراة عند نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في الجولة المقبلة نظيره الإسماعيلي، يوم الإثنين المقبل، في إطار الجولة الثانية.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع فرق: الإسماعيلي - سموحة - البنك الأهلي - المقاولون العرب - الجونة.