رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن رضا شحاتة المدير الفني للجونة، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من مباريات كأس الرابطة المصرية.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، محمود الجزار

خط الوسط: عمرو سعداوي، عمرو بركات، نور السيد، أحمد صافي

الهجوم: كريم طارق، خالد قمر، إسلام محارب

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية مع كل من: "الجونة - سموحة - البنك الأهلي - المقاولون العرب – الإسماعيلي".

جدير بالذكر أن مباريات البطولة انطلقت أمس الأربعاء بثلاث مباريات حيث فاز كل من مصر المقاصة على المصري بنتيجة (3-0)، وحقق فريق فيوتشر نفس النتيجة أمام إيسترن كومباني، وأخيرًا فاز الاتحاد السكندري على بيراميدز بنتيجة (2-1).