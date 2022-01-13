رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:
أعلن رضا شحاتة المدير الفني للجونة، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من مباريات كأس الرابطة المصرية.
وجاء تشكيل الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، محمود الجزار
خط الوسط: عمرو سعداوي، عمرو بركات، نور السيد، أحمد صافي
الهجوم: كريم طارق، خالد قمر، إسلام محارب
ويقع الأهلي في المجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية مع كل من: "الجونة - سموحة - البنك الأهلي - المقاولون العرب – الإسماعيلي".
جدير بالذكر أن مباريات البطولة انطلقت أمس الأربعاء بثلاث مباريات حيث فاز كل من مصر المقاصة على المصري بنتيجة (3-0)، وحقق فريق فيوتشر نفس النتيجة أمام إيسترن كومباني، وأخيرًا فاز الاتحاد السكندري على بيراميدز بنتيجة (2-1).