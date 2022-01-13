مفاجآت موسيماني.. تشكيل الأهلي أمام الجونة بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عز كلاوي:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الجونة، في إطار بطولة كأس الرابطة.

موسيماني يواجه العديد من التحديات نظرًا للاستحقاق الدولي حيث يفتقد المدير الفني الجنوب أفريقي أكثر من لاعب دولي بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا، إلى جانب غياب عدد من اللاعبين عقب تعرضهم لإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقة مكونة من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد - محمد مغربي - محمد هاني - كريم فؤاد.

خط الوسط الدفاعي: عبد الرحمن مانو - محمد نصير.

خط الوسط الهجومي: زياد طارق - محمد محمود - صلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية والتي تضم فرق: الإسماعيلي - المقاولون العرب - سموحة - الجونة - البنك الأهلي.

جدير بالذكر أن مباريات البطولة انطلقت أمس الأربعاء بثلاث مباريات حيث فاز كل من مصر المقاصة على المصري بنتيجة (3-0)، وحقق فريق فيوتشر نفس النتيجة أمام إيسترن كومباني، وأخيرًا فاز الاتحاد السكندري على بيراميدز بنتيجة (2-1).