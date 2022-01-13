بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي بشأن أزمة مباراة تونس ومالي

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا حول أحداث مباراة تونس ومالي التي أقيمت أمس الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

وقال الكاف في بيانه: "فيما يتعلق بمباراة تونس ومالي في ليمبي يوم 12 يناير 2022 ، جمع الاتحاد الإلإفريقي لكرة القدم جميع التقارير اللازمة من المسئولين الحاضرين في هذه المباراة".

وأضاف: "يتم إرسال هذه المستندات حاليًا إلى الهيئات المتخصصة في الكاف، ولن يقدم الكاف أي تعليقات أخرى انتظارًا لنتائج التحقيقات".

وأطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صافرة نهاية مباراة تونس ومالي في الدقيقة 85 قبل أن يعود لاستئناف المباراة مع الاعتراضات الشديدة على قراره، وفي الدقيقة 89 عاد وأطلق صافرة النهاية، وهو ما فجر اعتراضات منتخب تونس على الحكم.

وعاد الحكم الرابع بعد حوالي ربع ساعة لاستكمال المباراة بإضافة دقيقتين كوقت بديل بجانب دقيقة من الوقت الأصلي وهو ما رفضه المنتخب التونسي معلنًا التقدم بشكوى رسمية للمطالبة بإعادة المباراة بينما حضر منتخب مالي من غرف الملابس.

موعد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

الجولة الثانية: مصر وغينيا بيساو في التاسعة مساءً السبت 15 يناير 2022.

الجولة الثالثة: مصر مع السودان في التاسعة مساءً الأربعاء 19 يناير 2022.

مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

12 يناير 2022

تونس × مالى - الساعة 3 عصرًا



موريتانيا × جامبيا - الساعة 6 مساءً



غينيا الاستوائية × كوت ديفوار - الساعة 9 مساءً



13 يناير 2022

كاب فيردى × بوركينا فاسو - الساعة 6 مساءً



الكاميرون × اثيوبيا - الساعة 9 مساءً



14 يناير 2022

السنغال × غينيا - الساعة 3 عصرًا



المغرب × جزر القمر - الساعة 6 مساءًً



مالاوى × زيمبابوى - الساعة 6 مساءًً



الجابون × غانا - الساعة 9 مساءًً



15 يناير 2022

السودان × نيجيريا - الساعة 6 مساءًً



مصر × غينيا بيساو - الساعة 9 مساءًً



16 يناير 2022

جامبيا × مالى - الساعة 3 عصرًا



كوت ديفوار × سيراليون - الساعة 6 مساءًً



تونس × موريتانيا - الساعة 6 مساءًً



الجزائر × غينيا الاستوائية - الساعة 9 مساءًً



17 يناير 2022

كاب فيردى × الكاميرون - الساعة 9 مساءًً

بوركينا فاسو × اثيوبيا - الساعة 9 مساءًً

18 يناير 2022

زيمبابوى × غينيا - الساعة 6 مساءًً

مالاوى × السنغال - الساعة 6 مساءًً

المغرب × الجابون - الساعة 9 مساءًً

غانا × جزر القمر - الساعة 9 مساءًً



19 يناير 2022

مصر × السودان - الساعة 9 مساءًً

غينيا بيساو × نيجيريا - الساعة 9 مساءًً



20 يناير 2022

سيراليون × غينيا الاستوائية - الساعة 6 مساءًً

الجزائر × كوت ديفوار - الساعة 6 مساءًً

جامبيا × تونس - الساعة 9 مساءًً

مالى × موريتانيا - الساعة 9 مساءًً



قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا



وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا على النحو التالي:

حراس المرمى: 1. محمد الشناوي 2. محمد صبحي 3. محمود جاد



المدافعون: 4. أكرم توفيق 5. عمر كمال 6. أحمد حجازي 7. محمود حمدي «الونش» 8. أيمن أشرف 9. أحمد فتوح 10. محمد عبد المنعم 11. محمود علاء 12. مروان داوود

وسط الملعب: 13. عمرو السولية 14. حمدي فتحي 15. إمام عاشور 16. عبد الله السعيد 17. محمد النني 18. أحمد سيد «زيزو» 19. مهند لاشين

المهاجمون: 20. عمر مرموش 21. محمد شريف 22. مصطفى محمد 23. محمد صلاح 24. محمود حسن «تريزيجيه» 25. رمضان صبحي 26. مروان حمدي.