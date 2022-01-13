وجوه جديدة في تشكيل موسيماني الرسمي أمام الجونة في كأس الرابطة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به الجونة في المباراة التي تجمعهما في الثانية والنصف، ظهر اليوم الخميس، على ملعب الأهلي WE السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير‏.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمد هاني ومحمد مغربي وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد محمود وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق ومحمد نصير وصلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن ‏

دكة البدلاء:‏ أحمد سيد غريب وحمزة علاء وأحمد أشرف وأحمد سيد عبدالنبي وصالح نصر ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف بكري ومحمد ياسر فوزي ومحمد أحمد شرقية.‏