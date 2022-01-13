شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عادل: الفوز على المصري "اعاد الثقة" للاعبي المقاصة.. وأحمد طارق أهم المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إسلام عادل مدرب فريق المقاصة عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على المصري بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، مؤكدا أنه فوز معنوي ومهم في أول مباراة للفريق الفيومي في الرابطة، وكان مهما لتحفيز اللاعبين قبل استكمال منافسات الدوري المصري.

قال عادل في تصريحات خاصة أن الفوز مهم لأنه أعطى اللاعبين فرصة للإيمان بقدراتهم وأنه بإمكانهم الفوز على فريق كبير بحجم المصري وعلى ملعبه، حيث أن الفوز الكبير مهم خارج الارض وبنتيجة كبيرة وبثلاثية.

شدد مدرب المقاصة على أن هناك العديد من المكاسب التي تحققت من الفوز على المصري بخلاف الثلاث نقاط وهي مشاركة أحمد طارق سليمان لاول مرة في مباراة رسمية وظهوره بمستوى قوي، وكذلك مشاركة خالد صلاح واسلام زيادة ومحمود فهمي اول مرة كاساسيين.

أضاف أن تركيز فريق المقاصة خلال المشاركة في كأس الرابطة على تجهيز كل اللاعبين واعدادهم جيدا قبل عودة الدوري لانها البطولة الاهم ولرغبتهم في احتلال مركز متقدم بجدول الدوري.