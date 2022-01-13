شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا فى معسكر دائم طوال كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة هيثم شعبان، الدخول فى معسكر مغلق، طوال فترة بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة التي تقام هذا الموسم للمرة الأولى.

ويأتي قرار هيثم شعبان للحفاظ على تركيز اللاعبين خلال بطولة كأس الرابطة، وتحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم، خاصة وأن الجهاز الفني يستهدف المنافسة على لقب البطولة.

ويستهل فريق سيراميكا مبارياته في بطولة كأس الرابطة بمواجهة فاركو الجمعة القادمة، في ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، تمام الساعة ٥ مساء.

وضمت قائمة الفريق 27 لاعبًا في المعسكر، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر محمد عامر– محمود شكري – محمد كوكو - – حمزة معوض

خط الدفاع: عمرو الحلواني – أحمد محسن – محمود البدري – مصعب البطاط – سيف تقا – وليد عبد المنعم – خالد صبحي - عبد الله محمود – مصطفى بهاء

خط الوسط: حسام محمد – محمد حسن – رجب عمران – محمد توني – محمد إبراهيم – محمود نبيل – كوامي بونسو – إيفانز منساه – جمال السعيد – مصطفى ميسي – بلال سعيداني

خط الهجوم: شادي حسين – باسم مرسي – وينفول كوابينا