شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاهلي يدعمون أكرم توفيق قبل مواجهة الجونة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص لاعبي النادي الاهلي علي دعم زميلهم أكرم توفيق قبل مواجهة الجونة في كأس الرابطة ، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا .

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الجونة والتي تجمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمود وحيد في الدفاع ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو ومحمد نصير وزياد طارق في الوسط وحسام حسن وصلاح محسن في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء حمزة علاء وأحمد سيد غريب وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وصالح نصر ومحمد فخري ومحمد أشرف ومحمد ياسر ومحمد شرقية.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي والتي تجمعهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

ويتكون تشكيل الجونة من: عماد السيد في حراسة المرمى وعمرو طارق ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو سعداوي وأحمد سالم صافي في الدفاع ونور السيد وإسلام محارب وعمرو بركات في الوسط وكريم طارق وخالد قمر في الهجوم.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الاهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.