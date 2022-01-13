شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض أحمد حمدى لاعب سلة الزمالك المستغنى عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولى سلة الأهلى فى مفاوضات مع أحمد حمدى لاعب فريق المصرية للاتصالات، لضمه الى صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة ، لتدعيم سلة الأهلى فى المركز الذى يلعب له أحمد حمدى .

وجاء التفاوض مع اللاعب فى ظل تألقه خلال مباريات الدورى ، و مشاركته مع فريقه فى منافسة الكبار وحصد 15 نقطة ، و احتلال المركز الرابع فى جدول ترتيب فرق الدورى ، حيث كان يتقاسم الصدارة مع الاتحاد السكندرى خلال الاسبوع الماضى ، فى المقابل يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 16 نقطة

كان أحمد حمدى لاعبا فى صفوف الزمالك خلال الموسمين الماضيين، و تم الاستغناء عن خدماته، وانتقل الى الاتصالات ، و تالق معهم.

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا هاما على حساب نظيره فريق الاتصالات بنتيجة 72/82، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين فى الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر .

وأصيب مايكل تومسون محترف الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي بفيروس كورونا ، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليخضع لمسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية ، و ظهر خلال الفترة الأخيرة على اعراض برد على أكثر من لاعب في صفوف الفريق، وخضعوا لاعبو سلة الأهلى لمسحة طبية ولكن جاءت نتيجتهم سلبية، لا سيما و أنه سيتم عزل مايكل تومسون في الحجر الصحي حتى تتحسن حالته الصحية وتصبح نتيجة مسحته سلبية.