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الأهلى يفاوض أحمد حمدى لاعب سلة الزمالك المستغنى عنه

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القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولى سلة الأهلى فى مفاوضات مع أحمد حمدى لاعب فريق المصرية للاتصالات، لضمه الى صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة ، لتدعيم سلة الأهلى فى المركز الذى يلعب له أحمد حمدى .

 وجاء التفاوض مع اللاعب فى ظل تألقه  خلال مباريات الدورى ، و مشاركته مع فريقه فى منافسة الكبار وحصد 15 نقطة ، و احتلال المركز الرابع فى جدول ترتيب فرق الدورى ، حيث كان يتقاسم الصدارة مع الاتحاد السكندرى خلال الاسبوع الماضى  ، فى المقابل  يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 16 نقطة

كان أحمد حمدى لاعبا فى صفوف الزمالك خلال الموسمين الماضيين، و تم الاستغناء عن خدماته، وانتقل الى الاتصالات ، و تالق معهم.

 حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا هاما على حساب نظيره فريق الاتصالات بنتيجة 72/82، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين فى الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر .

وأصيب  مايكل تومسون محترف الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي بفيروس ،  حيث  ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليخضع لمسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية ، و ظهر خلال الفترة الأخيرة على  اعراض برد على أكثر من لاعب في صفوف الفريق، وخضعوا لاعبو سلة الأهلى لمسحة طبية ولكن جاءت نتيجتهم سلبية، لا سيما و أنه سيتم عزل مايكل تومسون في الحجر الصحي حتى تتحسن حالته الصحية وتصبح نتيجة مسحته سلبية.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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