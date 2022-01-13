شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حشيش: أمم أفريقيا " فقيرة" فنيا و تنظيميا و تهديفيا و تحكيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حشيش نجم منتخب مصر و الأهلى السابق أن بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون حتى الآن فقيرة فنيا و تنظيميا و تحكيميا على كافة الأصعدة .

و قال حشيش فى تصريح لبرنامج صباح اون تايم ، أن نتيجة منتخب مصر أمام نيجيريا مخيبة للأمال ، مشيرا إلى أن الفراعنة قادرون على التأهل للدور الثانى .

و أشار حشيش إلى أن تغيير مراكز اللاعبين أدى إلى سوء الأداء بالإضافة إلى قوة نيجيريا أمام الفراعنة فى هذه المباراة .

وخسر منتخب الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو فى المجموعة الرابعة.

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غينيا بيساو بتمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، من أجل تعويض الخسارة في المباراة الافتتاحية من منتخب نيجيريا.