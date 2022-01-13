شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يراهن على ناشئى المقاولون أمام البنك الأهلي فى غياب 11 لاعباً من الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لجأ محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، إلى الاستعانة بقطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، وذلك لتعويض النقص الكبير في صفوف الفريق بسبب الغيابات العديدة نتيجة الإصابات، وذلك قبل مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في انطلاق مسيرة ذئاب الجبل ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.
ويعاني محمد عودة من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف المقاولون، أبرزهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وعمر بسام ومحمد حمدى زكى ولويس ادوارد وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم واوكلى ومحمد مجلى.
وحرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش المران الختامي أمس، من أجل شرح خطة اللعب في مباراة البنك الأهلي وكذلك بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها خلال مواجهة الغد.
في المقابل يفتش خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى عن تقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لإستكمال رحلة الدوري حيث قدم الفريق مباريات قوية بالمسابقة قبل توقفها بسبب مشاركة المنتخب الوطنى في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون.
ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.