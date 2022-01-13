شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يراهن على ناشئى المقاولون أمام البنك الأهلي فى غياب 11 لاعباً من الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، إلى الاستعانة بقطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، وذلك لتعويض النقص الكبير في صفوف الفريق بسبب الغيابات العديدة نتيجة الإصابات، وذلك قبل مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في انطلاق مسيرة ذئاب الجبل ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويعاني محمد عودة من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن صفوف المقاولون، أبرزهم محمود ابوالسعود وكريم مصطفى وعمر بسام ومحمد حمدى زكى ولويس ادوارد وفاروقا كابوري وأمير عابد وخالد الحسينى ومحمد سالم واوكلى ومحمد مجلى.

وحرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش المران الختامي أمس، من أجل شرح خطة اللعب في مباراة البنك الأهلي وكذلك بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها خلال مواجهة الغد. يواجه المقاولون العرب نظيره البنك الأهلى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة ، في مواجهة صعبة للفريقين ، وطالب محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل لاعبيه بتحقيق الانتصار الأول في كأس الرابطة في مستهل رحلته مع الفريق عقب توليه المسئولية خلفاً لعماد النحاس الذى اعتذر عن الاستمرار.