شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل 7 آلاف دولار شهريا تكلفة إقامة كيروش بأحد الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحمل اتحاد الكرة 7 آلاف دولار شهريا ما يعادل 110 آلاف جنيه مصرى وفقا لتعاقده مع اتحاد الكرة ، نظير إقامة كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعدما رفض الإقامة فى إحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر.

ويصل إجمالى الراتب الشهرى الذى يتقاضاه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى 127 ألف يورو متضمنا قيمة الضرائب ونسبة المهن الرياضية وضريبة التنمية.

وووفقا للعقد بين الجبلاية و كيروش، يتقاضى الأخير راتب شهرى 127 ألف يورو بمفرده دون باقى الجهاز الأجنبى المعاون له فى قيادة المنتخب ويضم 4 أجانب آخرين.

وأكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه على موقع "تويتر": "نشعر بالألم والحزن، ولا شك فى ذلك لأننا نريد دائمًا الأداء الجيد وتقديم السعادة لمعجبينا وأصدقائنا وعائلاتنا. نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا".

وأضاف كيروش: "تظهر اللحظات الصعبة أن الرجال الأقوياء حقًا يقفون معًا، وأكثر اتحادًا وأقوى. تُظهر اللحظات الصعبة أن فريقًا واحدًا متحدًا ومستعدًا للقتال بقوة، وأداء أفضل، والنجاح دائمًا.. أيها الرجال، فلننتقل إلى مسؤوليتنا وأهدافنا الرئيسية!".