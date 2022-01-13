بالمواعيد.. طريق الأهلي والزمالك حتى نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2021 - 2022) بداية من مرحلة دور المجموعات وحتى نهاية المسابقة القارية.

ويشارك الأهلي والزمالك في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب قطبي الكرة المصرية مرحلة المجموعات.

ويتزعم الأهلي المجموعة الأولى مع فريق صنداونز الجنوب أفريقي وقطبي السودان الهلال والمريخ، في المقابل يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة مع الوداد البيضاوي والثنائي الأنجولي بيترو أتلتيكو وساجراردا إسبيرانسا.

(مواعيد مرحلة المجموعات) كالتالي:

الجولة الأولى في دور المجموعات: 11 إلى 13 فبراير

الجولة الثانية في دور المجموعات: 18 إلى 20 فبراير

الجولة الثالثة في دور المجموعات: 25 إلى 27 فبراير

الجولة الرابعة في دور المجموعات: 11 إلى 13 مارس

الجولة الخامسة في دور المجموعات: 18 إلى 20 مارس

الجولة السادسة في دور المجموعات: 1 إلى 3 إبريل

(مواعيد دور ربع النهائي) كالتالي:

ذهاب ربع النهائي: 15 إلى 17 أبريل

عودة ربع النهائي: 22 إلى 24 أبريل

(مواعيد دور نصف النهائي) كالتالي:

ذهاب نصف النهائي: 6 إلى 8 مايو

عودة نصف النهائي: 13 إلى 15 مايو

(موعد المباراة النهائية)

النهائي: الفترة من 22 إلى 29 مايو

** كما حدد أيضًا الاتحاد الأفريقي موعد السوبر الأفريقي بالنسخة القادمة، حيث من المقرر أن تقام بين 5 و7 أغسطس المقبل.

** "كاف" أعلن أيضًا مواعيد انطلاق الموسم الجديد (2022 - 2023)، حيث تقام مرحلة الدور التمهيدي الأول خلال فترة 12 إلى 14 أغسطس.

في المقابل، ستقام عودة الدور التمهيدي الثاني خلال فترة 19 إلى 21 أغسطس.