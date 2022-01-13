الإسماعيلي يعلن رحيل لاعبه إلى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الخميس، برئاسة يحيى الكومي، رحيل لاعب الفريق محمد صادق إلى صفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن اللاعب وقع على عقود رحيله خلال الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة بمقر النادي في حضور عددًا من مسئولي بيراميدز.

وجاء رحيل صادق إلى بيراميدز عقب موافقة المدير الفني الأرجنتيني خوان براون إلى جانب موافقة اللجنة الفنية التي يترأسها حمادة المصري من أجل الاستفادة بالجانب المادي لإنعاش خزينة النادي.

بهذا يكون رحيل صادق اللاعب الثاني الذي يرحل عن قلعة "الدراويش" خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد رحيل قائد الفريق السابق شكري نجيب إلى صفوف فاركو.

وكان نادي الإسماعيلي، ضم ثلاث صفقات خلال الميركاتو الشتوي، وهم: الإيفواري جان موريل والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل الترتيب قبل الأخير في مسابقة الدوري برصيد نقطتين بالتعادل أمام غزل المحلة والمقاولون العرب.