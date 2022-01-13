الامارات | تحديد خصم ديوكوفيتش في الدور الأول ببطولة أستراليا.. لكن مشاركته معلّقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد خصم ديوكوفيتش في الدور الأول ببطولة أستراليا.. لكن مشاركته معلّقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يزال مصير مشاركة نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة معلقاً، برغم سحب قرعة فردي الرجال اليوم ووقوع حامل لقب 20 بطولة كبرى مع مواطنه ميومير كيتسمانوفيتش في الدور الأوّل. ويحلم ديوكوفيتش (34 عاماً)، المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب، في احراز لقبه العاشر على ملاعب ملبورن.

لكن مشاركة اللاعب غير الملقح ضد فيروس كورونا لا تزال في خطر، بحال قرّر وزير الهجرة أليكس هوك الغاء تأشيرته مرّة ثانية وترحيله من البلاد.

وقال المتحدث باسم هوك ان الأخير يدرس الغاء تأشيرة الصربي، برغم أن "طلبات إضافية طويلة" من الفريق القانوني لديوكوفيتش أخّرت اصدار القرار.

وفي مؤتمر صحافي مطوّل، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم أن حكومته لم تتّخذ بعد أيّ قرار بشأن احتمال إلغاء تأشيرة "نولي" وترحيله من البلد، معتبراً أن موقف هوك الذي سبق أن صرّح أنه ما زال ينظر في احتمال إلغاء التأشيرة "لم يتغيّر".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يعود إلى هوك اتّخاذ هذا القرار، رافضًا الإدلاء بمزيد من التصريحات في هذا الشأن. ووصل ديوكوفيتش الذي لم يتلقَ اللقاح المضاد لكوفيد-19، في الخامس من يناير الحالي إلى أستراليا، بفضل إعفاء خاص من التلقيح لتأكّد اصابته بفيروس كورونا في 16 من الشهر الماضي.

وكانت السلطات الأسترالية ألغت تأشيرة الدخول الخاصة به لدى وصوله إلى مطار ملبورن لعدم استيفائه الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19، ونقل إلى مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

وحقّق ديوكوفيتش الإثنين انتصارًا مفاجئًا في مسعاه للبقاء في أستراليا حيث يرغب بالمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى، بعدما أمر قاض فدرالي بالإفراج عنه بشكل فوري من مركز احتجاز المسافرين في ملبورن.

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