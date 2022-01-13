غياب 22 لاعبا عن الأهلي أمام الجونة اليوم بسبب المنتخب والإصابات.. وظهور 14 ناشئا.. التشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - يفتتح الأهلي في الثانية والنصف عصر اليوم، مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، عندما يواجه فريق الجونة على ملعب الأهلى we السلام، ويدخل الأحمر اللقاء بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني بحثاً عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها بسبب الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق، والتي وصلت لـ22 لاعبا دفعة واحدة بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية والرحيل والإصابات.



9 لاعبين في المنتخبات الوطنية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

ويخوض الأهلي مباراة اليوم دون مجموعة كبيرة من لاعبيه، أبرزهم الدوليون وتحديداً السداسي محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، للانضمام للمنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام حالياً في الكاميرون.

ويغيب الثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم في بطولة الأمم الأفريقية، إضافة إلى استبعاد «بانون» مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا، كما يغيب محمود كهربا، الذي انتقل بشكل رسمي إلى فريق هاتاي التركي، ومحمود متولي، الذي يوجد في قطر للخضوع للفحص الطبي من إصابة العضلة الأمامية.

كما يغيب كل من علي لطفي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، حسين الشحات، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، محمد مجدي أفشة، إذ جرى استبعادهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الجونة بينهم 14 ناشئا

وضمت قائمة الأهلي التي أعلنها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، عقب تدريب الفريق الأخير الذي خاضها أمس، 22 لاعبًا هم:

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي ومحمود وحيد ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو ووليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد أحمد «شرقية» وزياد طارق ومحمد أشرف وأحمد أشرف ومحمد فخري وأحمد سيد غريب وصالح نصر ومحمد ياسر وأحمد سيد عبد النبي.