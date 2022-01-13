شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لطارق حامد اليوم يحدد مصيره من مباراة إنبي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع طارق حامد لاعب وسط الزمالك لاختبار طبي اليوم لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الغد امام انبي والمقرر لها الثانية والنصف ظهرا في الجولة الاولي من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغاب طارق حامد عن تدريبات الأمس بعد حصوله علي راحة من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب تعرضه للاجهاد، علي ان يخضع اليوم لاختبار طبي وقياسات بدنية قبل التدريب سيتحدد علي نتائجها مصير مشاركة طارق حامد من عدمها في مباراة الغد.

من ناحية أخرى رفض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك التفاوض مع بعض مندوبى الأندية الذين طلبوا التعاقد معه عن طريق بعض الوكلاء بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك نهاية الموسم الجارى.

وطلب أبو جبل من الأندية التى طلبت التعاقد معه الانتظار لحين وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الزمالك من التجديد احتراما للنادى وجماهيره، وفضل أبو جبل أن يدخل فى مفاوضات جادة مع الأندية التى تلقى عروضا منها، خاصة من الدورى السعودى عقب انتهاء مفاوضات الزمالك سواء بالفشل أ و التجديد.

من ناحية أخرى طلبت إدارة الزمالك من مسئولى قطاع الناشئين فى النادى، تجهيز تقرير شامل عن القطاع واللاعبين المميزين فى كل فريق من المراحل العمرية المختلفة.

وستقوم إدارة الزمالك بإعارة اللاعبين الشباب المميزين إلى فرق فى الدورى الممتاز لاكتساب خبرات اللعب مع الفريق الأول، فيما سيتم عمل عقود احتراف للمميزين من المواهب التى ستستمر فى القطاع أو الفريق الأول.