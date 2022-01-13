شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وحجازى والننى يعقدون جلسات تحفيزية للاعبى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد صلاح وأحمد حجازى ومحمد الننى لاعبو منتخب مصر، أكثر من جلسة مع باقى اللاعبين بفندق الإقامة للتخلص من آثار مباراة نيجيريا الأولى ببطولة أمم افريقيا، والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وحرص الثلاثى الكبير على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى ونتائج أفضل فى المرحلة المقبلة والتأكيد على الفوز أمام غينيا بيساو والسودان.

وتعاهد اللاعبون على ضرورة الفوز أمام غينيا بيساو والسودان للتأهل للدور الثانى، على أن يتم طى صفحة نيجيريا نهائيا، كما طالب محمد صلاح وحجازى اللاعبين بالتحدث مع بعضهم بعيدا عن خطط كيروش المدير الفنى لخلق الانسجام بينهم داخل الملعب.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط