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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تردد قنوات SSC السعودية الناقلة لكأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
يتابع العالم في الفترة الحالية، مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
ولعل أبرز ما يشغل المتابعون دائما هو الشاشة التي ستنقل لهم هذا الحدث على الهواء مباشرة.
انطلقت شبكة قنوات SSC الرياضية في أغسطس/آب من العام الماضي، وذلك لنقل المباريات المهمة للمتابعين بشكل مجاني، بدون الحاجة للاشتراك في أي قنوات مشفرة.
ويتابع الجمهور مباريات كأس السوبر الإسباني، والتي انطلقت الأربعاء بفوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة.
شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية هي الناقل الرسمي الأساسي لمنافسات كأس السوبر الإسباني.
تردد قنوات SSC عبر العرب سات
التردد: 12417
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدر سات
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾
أبرز البطولات التي تبثها قناة SSC السعودية
تصفيات كأس العالم قطر 2022 آسيا
منافسات الدوري السعودي للمحترفين
مباريات دوري أبطال آسيا
مباريات البطولات المحلية والدولية السعودية
بطولة السوبر السعودي
منافسات كأس الملك
كأس الاتحاد الآسيوي
كأس السوبر الإيطالي
كأس السوبر الإسباني
منافسات كأس آسيا 2023 بالصين