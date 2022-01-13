مفاجأة صادمة في عقد كيروش مع منتخب مصر.. هل يرحل البرتغالي عن تدريب الفراعنة؟

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الخسارة أمام نيجيريا بهدف نظيف في الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الرابعة، بكأس الأمم الإفريقية 2021، الأمر الذي دفع الجماهير المصرية للمطالبة برحيل «كيروش» وإنقاذ الموقف، تخوفًا من الخروج المبكر من «كان 2021»، إلا أن الشرط الجزائي الموضوع في عقد المدرب البرتغالي يحدد موقف اتحاد الكرة من اتخاذ القرار بشأن مصير «كيروش».

رحيل كيروش عن تدريب منتخب مصر



وفي هذا الصدد، كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة في الشرط الجزائي الموضوع في عقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، مؤكدًا عبر تصريحات له مع إذاعة «أون سبورت إف إم» أنه حال فسخ التعاقد مع «كيروش»، سيحصل على شرط جزائي قيمته راتب عام ونصف العام.

وأكد «حسين» أن عقد «كيروش» الشهري بمعاونيه 130 ألف يورو، وأنه في حال فسخ التعاقد يحصل على مرتبه كاملًا وليس المتبقي من عقده، أي عام ونصف العام.

وقال: «خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة هو من أبلغنا بذلك، ولذلك أصدرنا قرارًا بمراجعة كل العقود، أما عن نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة فالشرط الجزائي في عقده هو حصوله على راتب عام كامل، ولكن عقد فينجادا ينتهي أساسًا في مايو القادم».

واختتم عامر حسين: «لذلك نريد تهيئة الجماهير بأنه ما علينا سوى الدعم والمساندة حتى شهر مارس المقبل، (لإن مفيش حاجة في إيدينا)».

منتخب مصر يعتذر للجماهير



ومن جانبه، حرص وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، على الاعتذار لجماهير الكرة ببلاده عن الخسارة أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.

وقال «جمعة» في تصريحات للحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك وقفة حازمة، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

وكشف «جمعة» عن أن ما حدث في مباراة الثلاثاء درس كبير تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين اللتين «ليس أمامنا فيهما سوى الحصول على نقاطهما الست لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الإفريقية».

موعد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا



الجولة الثانية: مصر وغينيا بيساو في التاسعة مساءً السبت 15 يناير 2022.

الجولة الثالثة: مصر مع السودان في التاسعة مساءً الأربعاء 19 يناير 2022.

مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا

12 يناير 2022

تونس × مالى - الساعة 3 عصرًا

موريتانيا × جامبيا - الساعة 6 مساءً

غينيا الاستوائية × كوت ديفوار - الساعة 9 مساءً



13 يناير 2022

كاب فيردى × بوركينا فاسو - الساعة 6 مساءً

الكاميرون × اثيوبيا - الساعة 9 مساءً



14 يناير 2022

السنغال × غينيا - الساعة 3 عصرًا

المغرب × جزر القمر - الساعة 6 مساءًً

مالاوى × زيمبابوى - الساعة 6 مساءًً

الجابون × غانا - الساعة 9 مساءًً



15 يناير 2022

السودان × نيجيريا - الساعة 6 مساءًً

مصر × غينيا بيساو - الساعة 9 مساءًً



16 يناير 2022

جامبيا × مالى - الساعة 3 عصرًا

كوت ديفوار × سيراليون - الساعة 6 مساءًً

تونس × موريتانيا - الساعة 6 مساءًً

الجزائر × غينيا الاستوائية - الساعة 9 مساءًً



17 يناير 2022

كاب فيردى × الكاميرون - الساعة 9 مساءًً

بوركينا فاسو × اثيوبيا - الساعة 9 مساءًً



18 يناير 2022

زيمبابوى × غينيا - الساعة 6 مساءًً

مالاوى × السنغال - الساعة 6 مساءًً

المغرب × الجابون - الساعة 9 مساءًً

غانا × جزر القمر - الساعة 9 مساءًً



19 يناير 2022

مصر × السودان - الساعة 9 مساءًً

غينيا بيساو × نيجيريا - الساعة 9 مساءًً



20 يناير 2022

سيراليون × غينيا الاستوائية - الساعة 6 مساءًً

الجزائر × كوت ديفوار - الساعة 6 مساءًً

جامبيا × تونس - الساعة 9 مساءًً

مالى × موريتانيا - الساعة 9 مساءًً



قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا



وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في أمم إفريقيا على النحو التالي:

حراس المرمى: 1. محمد الشناوي 2. محمد صبحي 3. محمود جاد

المدافعون: 4. أكرم توفيق 5. عمر كمال 6. أحمد حجازي 7. محمود حمدي «الونش» 8. أيمن أشرف 9. أحمد فتوح 10. محمد عبد المنعم 11. محمود علاء 12. مروان داوود

وسط الملعب: 13. عمرو السولية 14. حمدي فتحي 15. إمام عاشور 16. عبد الله السعيد 17. محمد النني 18. أحمد سيد «زيزو» 19. مهند لاشين

المهاجمون: 20. عمر مرموش 21. محمد شريف 22. مصطفى محمد 23. محمد صلاح 24. محمود حسن «تريزيجيه» 25. رمضان صبحي 26. مروان حمدي.



طريق مصر في أمم إفريقيا



منافس منتخب مصر في دور الـ16

وبعد الخسارة من نيجيريا، أصبح طريق الفراعنة في أمم إفريقيا صعبًا للغاية، حيث سيواجه – على الأغلب - متصدر المجموعة الرابعة.

وفي الغالب سيصطدم الفراعنة بمنتخب الجزائر أو منتخب كوت ديفوار، وستقام المباراة في السادسة مساءً الأربعاء 26 يناير. ##

منافس منتخب مصر في الدور ربع النهائي حال تأهله

وحال تخطي منتخب مصر دور الـ16 فإنه سيواجه الفائز من لقاء أول المجموعة الثالثة مع أحد أصحاب المركز الثالث بالمجموعتين الأولى أو السادسة.

ووفقًا لنتائج الجولة الأولى والمستويات، فإنه سيواجه منتخب المغرب.

منافس منتخب مصر في الدور قبل النهائي حال تأهله

إذا وصل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي، سيكون منتخب الكاميرون هو أقوى المنتخبات المرشحة للتأهل للدور قبل النهائي من هذا الطريق.

سيناريو بديل: أن يحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة

وهذا السيناريو مستبعد إلى حد كبير، نظرًا للفروق الفنية الكبيرة بين منتخب مصر ومنتخبي السودان وغينيا بيساو.

وحال تأهل منتخب مصر في المركز الثالث، سيواجه متصدر المجموعة الأولى أو الثانية.

وفي هذه الحالة فإن منتخب مصر سيواجه - على الأغلب - منتخب الكاميرون، وذلك في التاسعة مساءً الإثنين 24 يناير 2022، أو منتخب السنغال في السادسة مساءً الثلاثاء 25 يناير 2022.