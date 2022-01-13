شكرا لقرائتكم خبر عن البث التليفزيونى يؤجل قمة سيدات الطائرة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة مباراة قمة دورى سيدات الطائرة بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها غدا الجمعة لمدة 24 ساعة لتقام السبت، فى السادسة مساء على صالة الشرقية للدخان للبث التليفزيونى.

وتأتى هذه القمة فى إطار الجولة الحادية عشر بالدورى الممتاز لدورى سيدات الطائرة، والتى تشهد لقاءات أيضا بين كل من الصيد مع الزهور و سبورتنج مع وادى دجلة و سموحة مع الطيران و الشمس مع الجزيرة و أصحاب الجياد مع هليوبوليس .

ويطمح فريق الأهلى فى الفوز بالقمة من أجل مواصلة الزحف والاحتفاظ باللقب، ويسعى فريق نادى الزمالك لتصحيح الأوضاع هذا الموسم من أجل المنافسة على اللقب الذى يستحوذ عليه غريمه التقليدى الأهلى لمدة سنوات عديدة حتى دخل موسوعة جينيس بتحقيقه عدد مرات فوز متتالى فى المباريات.