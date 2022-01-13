شكرا لقرائتكم خبر عن 16 لاعبا يغيبون عن الأهلى فى مواجهة الجونة بكأس رابطة الاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الأهلى جهود 16 لاعبا خلال مباراته ضد الجونة، اليوم الخميس، فى افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، ما بين اللاعبين الدوليين المتواجدين فى صفوف منتخباتهم للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، أو للإصابات المختلفة أو الرحيل عن النادى والانتقال لأندية أخرى.

ويغيب عن الأهلى 9 من لاعبيه الدوليين وهم سداسي منتخب مصر محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وحمدى فتح وعمرو السولية ومحمد شريف، وعلى معلول مع منتخب تونس وأليو ديانج مع منتخب مالى وبدر بانون مع منتخب المغرب.

كما يغيب الخماسي المصاب بفيروس كورونا وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا، بالإضافة إلى محمود متولي المتواجد بقطر لاستكمال العلاج ومحمود كهربا الذي انضم مؤخرا لفريق هاتاي سبور التركي ليصل إجمالي الغائبين إلى 16 لاعبا.

ويحسم الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الموقف النهائى للخماسى المصاب بكورونا فى صفوف المارد الاحمر ، حيث ينتظر الجهاز الطبى نتيجة المسحة الاخيرة لكل من ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا ورامى ربيعة لتحديد موقفهم من خوض مباراة الجونة المقرر لها اليوم الخميس من عدمه.