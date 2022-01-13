شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى محمد أمل الجماهير فى استعادة الهيبة التهديفية بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الجماهير المصرية آمالا كبيرة على مصطفي محمد لاعب جالطا سراي التركي ، فى تصحيح أوضاع الفراعنة التهديفية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بعد الخسارة من نيجيريا 1/0 فى ضربة البداية .

ويمتلك مصطفى محمد مقومات هجومية يستطيع من خلالها صناعة الفارق مع الفراعنة بشكل كبير .

مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، قد انتقل بشكل رسمي لصفوف فريق جالاتا سراي التركي، بعدما فعلت إدارة الفريق بند الشراء من نادي الزمالك، ليستمر داخل الفريق حتى موسم 2025، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين دولار لإدارة القلعة البيضاء.

كشفت تقارير صحفية تركية عن صراع بين ليل وأولمبيك مارسيليا الفرنسيين للتعاقد مع المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد المحترف ضمن صفوف جالاتا سراي التركي.

وكان جالاتا سراي قد فعّل بند الشراء الدائم في عقد مصطفى محمد، القادم من نادي الزمالك، حيث دفع 4 ملايين دولار في نهاية العام الماضي.

وذكرت صحيفة "فناتيك" التركية، أن جالاتا سراي يستهدف بيع ثلاثة من لاعبي الفريق، من ضمنهم مصطفى محمد، حيث حددت إدارة النادي قيمته المالية بـ10 ملايين يورو.

ونجح مصطفى محمد، خلال فترة إعارته، في إثبات أحقيته بالتواجد داخل صفوف الفريق والانتقال النهائي من نادي الزمالك وتفعيل بند الشراء قبل الموعد المحدد.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب مصطفى محمد فى الصور التالية :