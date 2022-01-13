شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بإعارة الناشئين فى الموسم المقبل مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب مسئولو نادي الزمالك بفكرة إعارة المميزين من اللاعبين الناشئين لأندية الدوري الممتاز في الموسم المقبل مجانا لكي يكتسب اللاعبين خبرة المباريات مع الفريق الأول.

ويدرس مسئولو الزمالك الفكرة لتحقيق أكبر إستفادة فنية ومادية من قطاع الناشئين خاصة مع ظهور متميزين في الأندية الأخرى ويتم تسويقهم ماديا لصالح الزمالك.

من ناحية أخرى أكد مصطفي سيد والد احمد سيد زيزو لاعب الزمالك أن نجله متمسك بالبقاء في الزمالك الذي صنع نجوميته وشهرته، مؤكدا ان زيزو لا ينكر فضل الزمالك عليه في مشواره الكروى.

وقال والد زيزو في تصريحات عبر إذاعة اون سبورت أن اللاعب لم يحصل علي مستحقاته من الزمالك منذ الموسم الماضي ورغم هذا فانه يرفض استخدام الشرط الجزائي ضد النادي ومتمسك بالبقاء في حالة رفض الزمالك العروض التي تلقاها زيزو مؤخرا.

وأضاف والد زيزو أن ابنه تلقي العديد من العروض الأوروبية والعربية خلال الفترة الماضية الا انه لن يرحل الا عن طريق الزمالك تقديرا لجمهور النادي الذي صنع اسم أحمد سيد زيزو.

في سياق مختلف طلب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من إدارة ناديه المساواة ماديا بالفئة الأولى فى الفريق، وذلك حال الموافقة على طلب إدارة النادى بتعديل عقده الحالى مع الفريق، والذى قام بالتوقيع عليه فى بداية الموسم الماضي.

وطلبت إدارة نادى الزمالك من 6 لاعبين تعديل عقودهم وإلغاء الشرط الجزائى، وهم احمد سيد زيزو ومحمود الونش وإمام عاشور وعبد الله جمعة وسيف الجزيرى وأوباما.

فى المقابل فإن زيزو طلب الحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد فى العقد الجديد وهى القيمة المالية للفئة الأولى فى الفريق، حيث يحصل زيزو فى الوقت الراهن على 9 ملايين جنيه فى الموسم الواحد بدون الضرائب، وذلك وفقا للمقربين من اللاعب.