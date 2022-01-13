خاص.. قرار من موسيماني قبل مباراة الجونة بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قيد ثلاثة لاعبين في قائمة الفريق الأول، قبل مواجهة الجونة والتي ستقام عصر اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وبحسب مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365"، فإن الجهاز الإداري للفريق قام بقيد ثلاثة لاعبين في الفريق ليتمكنوا من المشاركة مع الفريق الأول في مباراة الجونة.

وقال المصدر، إن الثنائي محمد نصير وعبد الرحمن مانو تم قيدهم في القائمة الأساسية بعد تواجدهم في قائمة الانتظار، كما تم قيد المهاجم صالح نصر مساء أمس الأربعاء.

وكان موسيماني أعلن ضم 22 لاعبًا في القائمة وهم: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف - محمد هاني - كريم فؤاد - محمد خليفة نصير - محمد مغربي - محمود وحيد - محمد محمود -عبد الرحمن مانو ووليد سليمان - حسام حسن - صلاح محسن -محمد أحمد "شرقية" - زياد طارق - محمد أشرف - أحمد أشرف - محمد فخري - أحمد سيد غريب - صالح نصر - محمد ياسر - أحمد سيد عبد النبي.

جدير بالذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس الرابطة وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع أندية "سموحة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - المقاولون العرب - الجونة".