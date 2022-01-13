تعرف على أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس عددًا من المباريات القوية في مختلف المسابقات سواء كانت محلية أو قارية أو أوروبية.

البداية من مصر وتحديدًا في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة حيث يلاقي الأهلي منافسه الجونة، في المقابل يلتقي المقاولون العرب أمام البنك الأهلي، وستكون المواجهة الأخيرة بين سموحة والإسماعيلي.

وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلتقي المنتخب الكاميروني منافسه الأثيوبي في انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة خلال مرحلة المجموعات.

وستكون المباراة الثانية بين كاب دي فيردي ضد بوركينا فاسو.

موقعة إنجليزية منتظرة في سهرة الخميس حيث يستضيف ليفربول خصمه آرسنال في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس كاراباو.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس أمم أفريقيا:

الكاميرون × أثيوبيا.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

كاب دي فيردي × بوركينا فاسو.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

كأس رابطة الأندية:

الأهلي × الجونة.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

المقاولون العرب × البنك الأهلي.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

سموحة × الإسماعيلي.. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

كأس كاراباو:

ليفربول × آرسنال.. الموعد 9:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.