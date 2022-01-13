الامارات | ساحل العاج تحقق الأهم أمام غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل العاج تحقق الأهم أمام غينيا الاستوائية في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل ماكس ألان غراديل هدفاً مبكراً رائعاً منح ساحل العاج نقاط الفوز أمام غينيا الاستوئية 1-صفر، أمس في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الأربعاء في دوالا. وأطلق غراديل، لاعب سيفاسبور التركي، تسديدة صاروخية من عشرين متراً في الدقيقة الخامسة على ملعب جابوما كانت كافية للمنتخب الذي يشرف عليه الفرنسي باتريس بوميل بتحقيق أول فوز له.

وانهمرت دموع اللاعب البالغ 34 عاماً والذي توفي والده قبل بداية البطولة، اثناء احتفاله بالهدف. وتصدرت ساحل العاج ترتيب المجموعة بعد تعادل الجزائر حاملة اللقب الثلاثاء دون أهداف مع سيراليون. ويلعب الفيلة مع سيراليون في الجولة الثانية الأحد، فيما تتواجه الجزائر مع غينيا الاستوائية. ومع ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، سيطرت نتيجة 1-صفر على تسع مباريات من أصل 12.

وخرج الإيفواريون، أبطال 1992 و2015، من دور الثمانية في 2019، إلا أنّهم كانوا الفريق الوحيد الذي قارع الجزائر، وتعادل معها 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

في المقابل، تأهلت غينيا الاستوائية للمرة الأولى الى المسابقة القارية بشكل مباشر، بعدما شاركت في نسختي 2012 و2015 لكونها شريكة في الاستضافة مع الغابون في النسخة الأولى، ثمّ المضيف الوحيد في النسخة الثانية. وتخطت غينيا الاستوائية كل التوقعات في كلتا النسختين، وبلغت الدور ربع النهائي ثمّ نصف النهائي، لكن من الصعب تخيل وصولها إلى دور الثمانية في النسخة الكاميرونية.

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