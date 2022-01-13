الامارات | أصغر محلل فني في مصر يدافع عن محمد صلاح.. "لو قابلنا الجزائر هنشيل 5" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر محلل فني في مصر يدافع عن محمد صلاح.. "لو قابلنا الجزائر هنشيل 5" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل مصري يقوم بتحليل أداء الفراعنة ويشرح سبب الخسارة من نيجيريا في بداية البطولة الإفريقية، وأكد الطفل المصري أن خسارة المنتخب المصري كانت منطقية، بسبب غياب الروح وعدم تقديم أي أداء مشيراً إلى أن الفريق إذا قدم أداء سيكمل في البطولة وإذا لم يلعب سيودع البطولة، كما هاجم الطفل مدرب الفراعنة، البرتغالي كيروش.

وقال الطفل المصري الذي كان يقدم تحليل فني لإحدى المحطات داخل مقهى مصري: "الخسارة منطقية، لا يوجد روح في المنتخب، وكيف يلعب محمد صلاح مهاجم، ويقوم المدرب بإخراج مصطفى محمد بعد إشراك زيزو، من سيلعب الكرات الرأسية محمد صلاح؟"

وأضاف: "محمد صلاح لم يلمس الكرة، بسبب عدم وجود صانع ألعاب، ومدرب منتخب نيجيريا يعلم ذلك، وهو سهل من مهمة نيجيريا، لماذا لم تقوم المدرب بإشراك عبدالله السعيد، يجد كيميا بينه وبين محمد صلاح، وكان سيساعد اللاعب، يجب الدفع به في مباراة غينيا من البداية ليستعيد جزء من مستواه، احنا بالمستوى ده لو قابلنا فريق كبير مثل الجزائر هنشيل 5، محمود تريزغيه غائب منذ 8 أشهر لماذا يلعب في المباراة، أين أحمد رفعت الذي ظهر بشكل رائع في كأس العرب ودفع باللاعب مرموش، مفيش مرموش خالص، مرموش ضائع".

وتابع: "أنا عندي محمد صلاح بيرعب أي دفاع، المباراة القادمة أمام غينيا، يجب أن يفهم المدرب اللاعبين في الأول، إذا كنا نبحث جيل 2006 يجب الاعتماد على صانع ألعاب جيد مثل عبدالله السعيد، كيف يخرج المدرب مصطفى محمد، ويترك مرموش في وجود زيزو، الذي يقوم بعمل تمريرات رائعة".

ولاقى تحليل اللاعب وهجومه الشديد على المدرب الإعجاب والتصفيق بين كل المتواجدين في المقهى لمنطقية التحليل الفني للمباراة.

وخسرت مصر أول مباراة أمام نيجيريا في مستهل مباريات المنتخبين في البطولة الإفريقية بهدف دون مقابل ليبقى المنتخب المصري في قاع جدول ترتيب المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب النيجيري ثم السودان وغينيا بيساو برصيد نقطة لكلاً منهما.

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