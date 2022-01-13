شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج البنك الأهلى بالجبل الأخضر فى كأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المقاولون العرب نظيره البنك الأهلى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة ، في مواجهة صعبة للفريقين ، وطالب محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل لاعبيه بتحقيق الانتصار الأول في كأس الرابطة في مستهل رحلته مع الفريق عقب توليه المسئولية خلفاً لعماد النحاس الذى اعتذر عن الاستمرار.

وأكد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب أنه استقر على منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال بطولة كأس رابطة الأندية المرتقبة، للوقوف على مستواهم، مؤكداً أن كل الفرق أصبحت صعبة ولا يوجد فريق سهل فى الموسم الجاري.

في المقابل يفتش خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى عن تقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لإستكمال رحلة الدوري حيث قدم الفريق مباريات قوية بالمسابقة قبل توقفها بسبب مشاركة المنتخب الوطنى في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم أندية الأهلي، سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.