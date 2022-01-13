شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعسكر لسيراميكا قبل مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى اليوم الخميس استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الخامسة عصر غد الجمعة على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة، ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

فى سياق أخر، انتظم الوافد الجديد لخط هجوم نادى فاركو شكري نجيب فى تدريبات الفريق الجماعية بعد انضمامه رسميًا للفريق قادمًا من النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد لـ 4 مواسم مقبلة.

وحرص اللاعبون والجهاز الفني لفاركو على تحية الوافد الجديد شكري نجيب قبل بدء المران الجماعي، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبدالعاطي لتجهيز شكري نجيب للمشاركة مع فاركو بكأس رابطة الأندية، التي يفتتح مبارياتها بمواجهة سيراميكا الجمعة بالجولة الأولى.

ويقع فاركو في المجموعة الثالثة لكأس رابطة الأندية المحترفة مع أندية الزمالك وإنبي وسيراميكا وطلائع الجيش وغزل المحلة.