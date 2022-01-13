شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 / 1 / 2022 بكأس رابطة الأندية والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 13 / 1 / 2022 بكأس رابطة الأندية المحترفة بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الاهلى والجونة على ستاد الاهلى والسلام ومباراة المقاولون العرب والبنك الاهلى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وأخيراً مباراة سموحة والاسماعيلى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة.

موعد مباراة الاهلى والجونة

تقام مباراة الاهلى والجونة في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الاهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

موعد مباراة المقاولون العرب والبنك الاهلى

تقام مباراة المقاولون العرب والبنك الاهلى في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين ، وطالب محمد عودة المدير الفني لذئاب الجبل لاعبيه بتحقيق الانتصار الأول في كأس الرابطة في مستهل رحلته مع الفريق عقب توليه المسئولية خلفاً لعماد النحاس الذى اعتذر عن الاستمرار.

وأكد محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب أنه استقر على منح الفرصة لجميع اللاعبين خلال بطولة كأس رابطة الأندية المرتقبة، للوقوف على مستواهم، مؤكداً أن كل الفرق أصبحت صعبة ولا يوجد فريق سهل فى الموسم الجاري.

في المقابل يفتش خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى عن تقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لإستكمال رحلة الدوري حيث قدم الفريق مباريات قوية بالمسابقة قبل توقفها بسبب مشاركة المنتخب الوطنى في كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

موعد مباراة سموحة والاسماعيلى

تقام مباراة سموحة والاسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن الثلاث نقاط بقيادة مدربه أحمد سامى الذى سوف يستغل المسابقة لإعداد لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري .

في المقابل يتطلع الارجنيتنى خوان براون المدير الفني للإسماعيلى لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لطمأنة الجماهير على مسار الدراويش في مسابقة الدوري لاسيما بعد التدعيمات الجديدة حيث تم التعاقد مع البوليفى كارميلو والجامبى سايكو فيما يغيب عن الاسماعيلى في كأس الرابطة الثنائى محمد فوزى ومحمد صادق بسبب الإصابة حيث يعانى الأول من جزع في الرباط الداخلى للركبة فيما يعانى الثانى من شد في العضلة الخلفية بينما رحل شكرى نجيب عن صفوف الدراويش بعد انتقاله لصفوف فاركو لمدة أربعة مواسم في يناير الجارى.

القنوات الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من كأس رابطة الأندية المحترفة مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.